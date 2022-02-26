HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Swift nedir? Ne işe yarar? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur?

Swift nedir? Ne işe yarar? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur?

26.02.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Swift nedir? sorusunun yanıtı Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamanın ardından tekrar gündeme geldi. Bu kapsamda Swift nedir? Ne işe yarar? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur? İşte Rusya'ya swift yaptırımı uygulanması halinde olacaklar...

Swift nedir? Ne işe yarar? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur?

Swift nedir? ve Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle açıklamada bulunmasının ardından Swift konusu yeniden gündem oldu. Peki Swift nedir? Ne işe yarar? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanması halinde olacaklar da dahil olmak üzere Swift ile ilgili detayları sizler için derledik.

SWİFT NEDİR?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistemin adıdır.

SWİFT NE İŞE YARAR?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

Rusya Swift sisteminden yasaklanırsa ne olur?

RUSYA'YA SWIFT YAPTIRIMI UYGULANIRSA NE OLUR?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.

SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.

Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.

Uzmanlar bu nedenle Batı'nın önümüzdeki dönem Rusya'ya karşı en büyük kozunun SWIFT sisteminden çıkarma olabileceğini belirtiyor.

SWİFT KODLARI NELERDİR?

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur. Söz konusu kodlar ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası transferler sistemine verilen addır. Bankalar aracılığı ile gerçekleşen para transferlerinde swift kodları gereklidir.

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur. Söz konusu kodlar ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Miraç Kandili bugün mü yarın mı?
Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"
Putin'den yeni açıklama! Ukrayna ordusuna darbe çağrısıPutin'den yeni açıklama! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı! "Türk SİHA'ları ile etkisiz hale getirildi"

Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı! "Türk SİHA'ları ile etkisiz hale getirildi"

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.