Swift nedir? ve Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle açıklamada bulunmasının ardından Swift konusu yeniden gündem oldu. Peki Swift nedir? Ne işe yarar? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanırsa ne olur? Rusya'ya swift yaptırımı uygulanması halinde olacaklar da dahil olmak üzere Swift ile ilgili detayları sizler için derledik.

SWİFT NEDİR?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistemin adıdır.

SWİFT NE İŞE YARAR?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

RUSYA'YA SWIFT YAPTIRIMI UYGULANIRSA NE OLUR?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.

SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.

Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.

Uzmanlar bu nedenle Batı'nın önümüzdeki dönem Rusya'ya karşı en büyük kozunun SWIFT sisteminden çıkarma olabileceğini belirtiyor.

SWİFT KODLARI NELERDİR?

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur. Söz konusu kodlar ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası transferler sistemine verilen addır. Bankalar aracılığı ile gerçekleşen para transferlerinde swift kodları gereklidir.

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur. Söz konusu kodlar ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

