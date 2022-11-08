Kendi isteğiyle işten çıkan işsizlik maaşı alabilir mi, anlaşmalı istifa hâlinde işsizlik maaşı ödenir mi? İstifa eden işçiye işsizlik maaşı ödenir mi?

Bireylere İŞKUR tarafından sunulan işsizlik maaşının hangi şartlar çerçevesinde alınabildiği sıkça sorgulanmaktadır. Bu maaşın alınabilmesi için karşılanması gereken temel şartlardan biri ise kişinin iş yerinden kusurlu olarak ayrılmamasına yöneliktir. Dolayısıyla iş yerinden kendi isteğiyle ayrılan kişiler de bu ödeneği almaya hak kazanamamaktadır. İşsizlik maaşı şartları nelerdir?

İstifa eden işçiye işsizlik maaşı ödenir mi?

Kişilere hizmet ahdinin feshinden sonra verilen işsizlik maaşının alınabilmesi için karşılanması gereken belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar İŞKUR tarafından belirlenmiştir. Yeni işsizlerin sıkça "İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?" gibi sorulara yanıt aradıkları görülmektedir. Henüz işten ayrılmış olan kişiler, 30 gün içerisinde işsizlik maaşı alabilmek için ilgili kuruma başvurabilmektedir. Ancak "Kendi isteğiyle işten çıkan işsizlik maaşı alabilir mi?" sorusunun cevabı "Hayır" olarak yanıtlanmaktadır. Nitekim işsizlik ödeneği alınabilmesi için belirlenen kurallar arasında kişinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olması gerektiğine dair net bir madde bulunmaktadır.

Anlaşmalı istifa hâlinde işsizlik maaşı ödenir mi?

Kendi isteği veya kusuru doğrultusunda işten ayrılan kişiler, İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşını alamamaktadır. Dolayısıyla haklı nedenle istifa eden işçinin işsizlik maaşı hakları sıkça sorgulanmaktadır. Bu noktada kişilere iki ayrı husustan söz edilebilmektedir. Yeni işsizler yasalara göre kusur işleyerek veya tamamen kendi istekleri ile işten ayrıldıkları takdirde İŞKUR tarafından verilen bu ödeneği alamamaktadır.

İŞKUR işsizlik maaşı almak isteyen kişi, mağdur durumda olduğunu belirten ve kendi isteği dışında gerçekleşen hizmet ahdinin feshini ilgili kuruma sunabilirse bu ödenekten yararlanabilmektedir. Başvurusunu gerçekleştirmek isteyen yeni işsizlere İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ise genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir: