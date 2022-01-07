Tac Mahal: Hindistan'da bir iş insanı eşine sevgisini göstermek için anıtın replikasını yaptırdı

Hindistan'da bir iş insanı 27 yıllık eşi için ünlü Tac Mahal'in küçük bir replikasını yaptırdı.

Madhya Pradeş eyaletinde Burhanpur kentinde yaşayan 52 yaşındaki Anand Prakash Chouksey, eşi için 20 milyon rupiye (260 bin dolar) yaptırdığı "aşk anıtı"nın aynı zamanda kente de bir armağan olduğunu söyledi.

Tac Mahal, 17. yüzyılda Babür İmparatorluğu hükümdarı Şah Cihan'ın, 14. çocuklarının doğumunda ölen eşi Mümtaz Mahal anısına imparatorluğun başkenti Agra'da yaptırdığı anıt mezardı.

Tac Mahal, Covid salgını öncesinde günlük 70 bin ziyaretçi ile Hindistan'ın en fazla turist çeken yapısıydı.

Chouksey'in 200 bin metrekarelik bir alan içinde yaptırdığı replikayı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Çiftlerin evlenmeden önce buraya gelip fotoğraf çektirdiklerini belirten iş insanı evinin tüm ziyaretçilere açık olduğunu ama burada yaşadıkları için herkesin eve girmesine izin vermediklerini söyledi.

Esas olarak Tac Mahal'den esinlendiğini belirten Chouksey, yapının iç düzenlemesinin tamamen İslami olmadığını, modern dokunuşlara yer verildiğini belirtiyor.

Binanın tamamlanması üç yıl almış ve bu süreçte gerçek Tac Mahal'in bulunduğu Agra'ya birçok ziyaret yapılmış.

2013'te de Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde emekli bir hükümet yetkilisi, eşinin anısına Tac Mahal'in bir replikasını yaptırmıştı.

Chouksey ise evini sadece eşi için yaptırmadığını belirterek, "Bugün ülkemizde yoğun bir nefret var. İnsanlar din ve kast adına bölünüyor" diyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti, Hindistan'ı dinsel temelde kutuplaştırmak ve hoşgörüsüzlüğü teşvik etmekle suçlanıyor.

2017'de iktidardaki milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nden bir milletvekili, Tac Mahal'i "Hint kültürü üzerinde kara bir leke" olarak nitelemiş ve "hainler" tarafından inşa edildiğini söylemişti.

Chouksey ise böylesi zor bir dönemde "sevginin yayılmasını" istediğini belirterek, "Bu ev benim için, sosyal farklılıkların ve siyasi söylemlerin ötesine geçen bu sevginin sembolü" dedi.

