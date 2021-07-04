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Tacikistan'da koronavirüs aşısı zorunlu oldu

04.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tacikistan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması zorunlu hale geldi. Aşılama kampanyasının 22 Mart'ta başladığı ülkede, şimdiye kadar 280 bin kişiye aşı uygulandı.

Tacikistan'da koronavirüs aşısı zorunlu oldu

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, şimdiye kadar ülkede isteğe bağlı olarak yapılan aşı artık 18 yaş üstü vatandaşlar için zorunlu kılındı.

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10 GÜN KARANTİNA UYGULANDI

Kararla ayrıca yurt dışından gelenleri 10 gün boyunca karantina altında tutma uygulaması başlatıldı.

Ülkeye, mart ayında Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği Vaxzevria aşısından 192 bin doz, haziranda Çin'in Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısından da 300 bin doz aşı ulaştırılırken, yakın dönemde Rus üretimi Sputnik V aşısından da 100 bin doz getirilmesi öngörülüyor.

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ŞİMDİYE KADAR 280 BİN KİŞİYE AŞI UYGULANDI

Aşılama kampanyasının 22 Mart'ta başladığı ülkede, şimdiye kadar 280 bin kişiye aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 21 artarak 13 bin 569'a, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 13 artışla 13 bin 346'ya ulaştı.

Ülkede Kovid-19 salgınında bugüne kadar 92 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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