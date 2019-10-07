Tacikistan Parlamentosu Başkanı Zuhurov Özbekistan'da

Tacikistan Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Şükürcan Zuhurov, resmi ziyaretle geldiği Özbekistan'da ülke parlamentosunun alt kurulu olan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi.

Zuhurov, görüşmede, iki ülke ilişkilerinde bir süre durgunluk döneminin yaşandığını ama son dönemde hızla gelişmeye başladığını belirtti.

Taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde iki ülke parlamentolarına önemli görevler düştüğüne işaret eden Zuhurov, Özbekistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Yasama Meclisi Başkanı İsmailov, ülkede gerçekleştirilen reformlar ve bu yıl yapılacak parlamento seçimleri hakkında Tacik heyetine bilgi verdi.

İsmailov, bu yıl düzenlenecek seçimlerin tamamen yeni bir ruhla yapılacağını kaydetti.

- İş birliğini öngören anlaşma imzalandı

Görüşmenin ardından İsmailov ve Zuhurov, iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliğini öngören anlaşmayı imzaladı.

Zuhurov ve beraberindeki heyet, Özbekistan'daki temasları kapsamında ülke parlamentosunun üst kurulu Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile de bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliği konularını görüştü.

İki ülke arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımıyla tartışmalı sınır noktaları nedeniyle çıkan anlaşmazlıklar 20 yıldır devam ederken, taraflar arasında 2001'de karşılıklı vize uygulaması başlatılmış ve bin 300 kilometrelik ortak sınırdaki bazı gümrük kapıları kapatılmıştı.

