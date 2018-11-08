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Tacikistan'da hapishanede isyan: 27 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

Tacikistan'da hapishanede isyan: 27 ölü

MOSKOVA (AA) – Tacikistan'ın Hücent şehrinde hapishanede çıkan isyanda 2 güvenlik görevlisi ve 25 mahkum öldü.

Tacikistan basınında yer alan haberlere göre, Hücent'te bulunan ülkenin en büyük ikinci hapishanesinde dün gece isyan çıktı.

Güvenlik görevlilerine ait silahları ele geçiren mahkumların etrafa ateş açması sonucu 2 güvenlik görevlisi ve 25 mahkum öldü.

Özel kuvvetler tarafından isyanın bastırıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, isyanın terör örgütü DEAŞ üyesi mahkumlar tarafından başlatıldığı iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ isyan Tacikistan

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