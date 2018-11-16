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Tacikistan'daki Rogun Hidroelektrik Santrali'nin ilk türbini hizmete alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 22:17 | Son Güncelleme

Tacikistan'daki Rogun Hidroelektrik Santrali'nin ilk türbini hizmete alındı

İSTANBUL (AA) - Tacikistan'da Rogun Hidroelektrik Santrali'nin ilk türbini resmi törenle hizmete alındı.

Törene, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın yanı sıra Rusya, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Beyaz Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan temsilciler katıldı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman türbini başlatma töreninde yaptığı konuşmada, "Bu santralin açılması, ekonomik ve sosyal yönden ilerleme ve halkın yaşam kalitesini yükseltecektir." dedi.

Rahman, ikinci türbinin ise 2019 yılında devreye gireceğini ifade etti.

Başkent Duşanbe'nin 110 kilometre kuzeyindeki Vahş Nehri üzerinde kurulan Rogun Hidroelektrik Santrali'nin yıllık üretim kapasitesi 3 bin 600 megavat. 6 türbinli santral 335 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek HES'i olarak kabul ediliyor.

2016 yılında 3,9 milyar dolar muhammen bedeliyle projelendirilen santralin inşası İtalyan Salini Impregilo Şirketi tarafından yürütülüyor. İnşasına 1970'li yıllarda başlanan santralin son günlerde yaşanan Tacikistan-Özbekistan yakınlaşmasından sonra hız kazandığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HES Rogun Hidroelektrik Santrali Tacikistan

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