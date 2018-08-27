Tacikistan'dan Afganistan'ı bombaladığı iddiasına ret

TAŞKENT (AA) – Tacikistan Savunma Bakanlığı, Tacik silahlı kuvvetlerine ait uçağın Afganistan'ın Tahor bölgesini bombaladığına ilişkin bazı basın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tacikçe yayın yapan Asia-Plus haber sitesi, Tacik Savunma Bakanlığındaki bir yetkiliye dayanarak yayımladığı haberde, Tacikistan'a ait uçağın Afganistan'ın Tahor bölgesini bombaladığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haberde yetkili, "Yabancı topraklara hava saldırısı düzenlemeye hakkımız yok. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıksa bile, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü askeri yetkilileri toplanır. Askeri birimlerin detaylı görüşmelerinden sonra böyle bir karar verilebilir." ifadesini kullandı.

Bazı basın organlarında yayımlanan haberde, Tacikistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın dün gece Afganistan'ın kuzey-doğusundaki Tahor bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedilmişti.

Dün, Tacikistan'ın Afganistan ile sınırını belirleyen Panj Irmağı yakınındaki Farhor ilçesinde iki Tacik vatandaşı, Afganistan'ın Tahor bölgesine konuşlanan Taliban militanlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

