Tacikistan'dan Özbekistan'a 17 yıl sonra üst düzey resmi ziyaret

Tacikistan'dan Özbekistan'a 17 yıl aradan sonra ilk kez üst düzey resmi ziyaret gerçekleştirilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in mart ayındaki Tacikistan ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Rahman da 17-18 Ağustos'ta Taşkent'te resmi temaslarda bulunacak.

Rahman'ın Özbekistan'daki temasları kapsamında Mirziyoyev ile baş başa görüşmesi ve heyetler arası görüşmelere katılması, Başbakan Abdulla Aripov ve Parlamento Başkanı Nuriddincan İsmailov ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde Taşkent'te Tacikistan Ürünleri Fuarı ve Özbek-Tacik İş Forumu'nun düzenlenmesi de planlanıyor.

Özbek-Tacik ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağı tahmin edilen bu ziyaret sırasında taraflar arasında stratejik ortaklık, güvenlik alanında iş birliği ve sınır anlaşmalarının da aralarında bulunduğu 20'den fazla anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Bu ziyaretle iki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgeleri ve su kaynaklarının ortak kullanımı konuları da dahil taraflar arasındaki tüm sorunların çözümleneceği tahmin ediliyor.