HABER

Tacikistan'ın kamu borcu GSYH'nin yarısına yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:31 | Son Güncelleme

Ülkenin 3,6 milyar dolar olan kamu borcu, GSYH’nin yüzde 48,8’ine ulaştı

Tacikistan’ın kamu borcu, 1 Ocak 2019 itibarıyla GSYH’nin yüzde 48,8’ine denk gelen 3,6 milyar dolara ulaştı.

Tacikistan Maliye Bakanı Fayziddin Kahharzade yaptığı açıklamada, ülkesinin kamu borcunun 1 Ocak 2019 itibarıyla 3,6 milyar dolar olduğunu ve bunun GSYH’nin yüzde 48,8’ine karşılık geldiğini bildirdi.

Ülkesinin kamu borcunun 2,9 milyar dolarının dış borçlardan oluştuğunu ve bu rakamın GSYH’nin yüzde 38,9’una denk geldiğini kaydeden Kahharzade, 722 milyon dolar olarak gerçekleşen iç borcun GSYH’ye oranının ise yüzde 9,9 olduğunu ifade etti.

Kahharzade, ülkesinin geçen yıl kredi ve kredi faizleri için 224 milyon dolar ödediğini vurgularken, bu yıl da kredi ve kredi faizleri için 235 milyon dolar ödenmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Tacikistan’a kredi veren uluslararası kuruluşların başında 1,2 milyar dolar ile Çin Eximbank ilk sırada yer alırken, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası da diğer önemli kreditör kuruluşlar arasında bulunuyor.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Bakan Albayrak, İzmir'de esnafı ziyaret etti (2)Bakan Albayrak, İzmir'de esnafı ziyaret etti (2)
Bakan Varank Diyarbakır’da iş insanları ile bir araya geldiBakan Varank Diyarbakır’da iş insanları ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tacikistan

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.