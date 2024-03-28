HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Taciz iddiasıyla dövüldü, gerçek bambaşka çıktı

Taciz iddiasıyla dövüldü, gerçek bambaşka çıktı

28.03.2024 16:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın İncirliova ilçesinde M.Ö. (32), bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dövüldü. Gözaltına alındıktan sonra ifade veren M.Ö. ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıktı. Şahsın taciz için değil gasp için darp edildiği öğrenildi. İşte ilginç olayın detayları...

Taciz iddiasıyla dövüldü, gerçek bambaşka çıktı

Dehşete düşüren olay, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aykut Ozan Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.B. (28) isimli şahıs ve yanındaki kişiler, M.Ö. (32) isimli şahsı küçük yaşta bir kızı taciz ettiğini iddia ederek darp etti. Şahsı acımasızca darp eden ve mahalle sakinlerini de tahrik ederek şahsın üzerine salan O.B.'nin değişik suçlardan 4 ayrı sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Mahalle arasında darp edildiği için konuşmaya mecali kalmadığını ve kendisini kimseye anlatamadığını belirten M.Ö.'nün gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade gerçeği ortaya çıkardı.

AW172274_02

Öldüresiye dövülen M.Ö.'nün sanılanın aksine gasp mağduru olduğu belirlendi. Arkadaşı ile birlikte M.Ö.'yü darp eden O.B.'nin aracı şahsın üzerine sürüp tartışma çıkardıktan sonra tacizci iddiası ile M.Ö.yü darp ettiği iddia edildi. O.B. ile yanında bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın darp ettikleri M.Ö.'nün sırt çantasındaki 2 bin TL parayı gasp etikleri ileri sürüldü. Olayı aydınlatmak için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçelievler seçim sonuçları Mynet'te olacak!Bahçelievler seçim sonuçları Mynet'te olacak!
Belediye Başkanı'ndan seçmene yumrukBelediye Başkanı'ndan seçmene yumruk
Canlı Esenyurt seçim sonuçları!Canlı Esenyurt seçim sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
Aydın taciz darp
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan açıklama geldi! Temmuz ayını işaret etti

Erdoğan'dan açıklama geldi! Temmuz ayını işaret etti

O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi

O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi

Bu zamana kadar ki en ilginç anket! Kurum'un yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark belli oldu

Bu zamana kadar ki en ilginç anket! Kurum'un yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark belli oldu

Genç kızı AVM önünde tekme tokat dövdüler, sebebi 'pes' dedirtti!

Genç kızı AVM önünde tekme tokat dövdüler, sebebi 'pes' dedirtti!

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne 4 saatlik videolu yanıt

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne 4 saatlik videolu yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.