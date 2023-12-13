Tacizcisini eve çağırdı, hayatının pişmanlığını yaşattı! 24 yaşındaki genci kadın gibi giydirip işkence ettiler

Taciz ettiği öne sürülen kadının evine giden 24 yaşındaki A. D.'ye kadın iç çamaşırları giydirilip işkence edildi. A. D.'nin kadından özür dilemesi talimatı da aldığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. A. D. soluğu mahkemede aldı.

TACİZ İDDİASI SONRASI EVE ÇAĞRILDI

Edinilen bilgiye göre olay, 2 ay önce Kütahya'da meydana geldi. İddiaya göre, A. D. (24), sosyal medya üzerinden B. K. isimli kadını taciz edip genç kadınla küfürleşti. Bunun üzerine B. K., A. D.’yi ‘Senden özür dileyeceğim gel buluşalım’ diyerek bir eve çağırdı.

EVE GİTTİ, İŞKENCE GÖRDÜ

Berna K.’ye güvenen Ahmet D., eve gittiğinde genç kadının yanı sıra akrabaları H.Y. ve ismini bilmediği 2 erkek şahısla karşılaştı. Ahmet D.’yi önce döven 3 şahıs, ardından gence kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyen şahıslar, Ahmet D.’ye kadın elbisesi giydirip oynatarak bu anları da saniye saniye cep telefonuna kaydetti.

'ÖZÜR DİLE' TALİMATI

O sırada bir şahsın, "Kız kardeşime canlı yayında yürüyen bir kişi" dediği, B.K.’nin de "'Özür dilerim B.' de" diyerek A. D.’ye talimat verdiği duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine A. D. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

A. D. daha sonra Adana'ya gelerek çalışmaya başladı.

(İHA)





