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Tahıl koridorunda yeni gelişme! İlk gemi İstanbul'a demirledi

03.08.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ve Ukrayna'nın desteğiyle oluşturulan tahıl koridorunda ilk gemi İstanbul'a geldi. Gemi, gece saatlerinde İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi. Denetim yapılacak gemi daha sonra yoluna devam edecek.

Tahıl koridorunda yeni gelişme! İlk gemi İstanbul'a demirledi

Tahıl krizini çözmek için oluşturulan tahıl koridorunda ilk gemi, dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirleyen gemi, yapılan denetimin ardından yoluna devam edecek.

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İSTANBUL'A DEMİRLEDİ

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.

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DENETİM YAPILACAK

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.

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Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna tahıl
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