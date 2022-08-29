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Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

29.08.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha bugün yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 geminin de Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı tahıl
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