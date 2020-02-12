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Tahir Elçi cinayetinde yeni gelişme! Polisler 'şüpheli' sıfatıyla dosyada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 12:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesyle ilgili soruşturmada 4 yıl sonra bir gelişme yaşandı. Halen aktif görevde olan üç polisin ifadesi 'şüpheli' sıfatıyla soruşturma dosyasına girdi. Böylece dört yıldan sonra ilk kez dosyada şüpheliler yer almış oldu.

Tahir Elçi cinayetinde yeni gelişme! Polisler 'şüpheli' sıfatıyla dosyada

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve baro üyesi bir grup ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada olay yerinde hayatını kaybetmişti.

NTV'de yer alan habere göre 28 Kasım 2015’te meydana gelen olaydan dört yıl sonra cinayeti soruşturan savcı halen aktif görevde bulunan üç polisin “şüpheli” sıfatıyla ifadelerini aldı.

POLİSLER SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Polisler ifadelerinde suçlamaları reddederek; olay günü sokağa iki örgüt üyesinin girdiğini, kendilerine ateş eden örgüt üyelerine karşılık verdiklerini belirtti.

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