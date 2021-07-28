HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tahliye edilen binanın betonundan midye kabukları çıktı!

Tahliye edilen binanın betonundan midye kabukları çıktı!

28.07.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de bir binanın balkonunda oluşan derin çatlak sonrası önlem olarak demir direkle destek yapılmış ancak yeterli görülmeyince bina tahliye edilmişti. Kararın ardından binadan karot örneği alındı. Beton parçaları incelendiğinde duvarların yapımında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı.

Tahliye edilen binanın betonundan midye kabukları çıktı!

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, yıllar içinde oluşan çatlaklar tehlikeli boyuta ulaştı. Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle balkona destek yaptı. Binada oluşan görüntü, çevrede yaşayanlarda da tedirginliğe neden oldu. Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri dün binaya gelerek, binanın tahliyesine karar verilen ilgili yazıyı astı ve binada yaşayanlar otellere yerleştirildi.

KAROT ÖRNEĞİ ALINDI, DENİZ KUMU ÇIKTI

Binada yaşayanlar tahliye edildikten sonra belediye ekipleri bugün binadaki betonun sağlamlığını ölçmek için karot testi yaptı. Karot örneği alınan beton parçalarında deniz kumu olduğu tespit edilirken, beton parçalarında midye kabukları da bulundu.

1ac6331d8de122096b99c7fc4f2a2123

"MİDYE KABUKLARI VAR"

Binadan karot örneği alan İnşaat Teknikeri Murat Demir, "Midye kabukları var. Deniz çakılları görünüyor. Bir hafta içinde bunların sonuçları çıkacak. Bunlar kesilecek düzeltilecek, basınçlanacak, laboratuvarda teste girecek. Buranın mevcut demirleri, kolon sayıları bilgisayar ortamında çizilip ona göre belirlenecek. Bir hafta içinde kesin sonuç belli olacak" dedi.

Binadan alınan örnekler inceleme yapılmak üzere laboratuvara görüldü.

dbf3f430ced8fbf71c2f4436ad4f722e

aab8b7429cb462414340546b71b4f672

13ad8fc5d0cb50264162a858f48e2ffd

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
Hastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de bulduHastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de buldu
Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...
Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.