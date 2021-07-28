Tahliye edilen binanın betonundan midye kabukları çıktı!

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, yıllar içinde oluşan çatlaklar tehlikeli boyuta ulaştı. Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle balkona destek yaptı. Binada oluşan görüntü, çevrede yaşayanlarda da tedirginliğe neden oldu. Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri dün binaya gelerek, binanın tahliyesine karar verilen ilgili yazıyı astı ve binada yaşayanlar otellere yerleştirildi.

KAROT ÖRNEĞİ ALINDI, DENİZ KUMU ÇIKTI

Binada yaşayanlar tahliye edildikten sonra belediye ekipleri bugün binadaki betonun sağlamlığını ölçmek için karot testi yaptı. Karot örneği alınan beton parçalarında deniz kumu olduğu tespit edilirken, beton parçalarında midye kabukları da bulundu.

"MİDYE KABUKLARI VAR"

Binadan karot örneği alan İnşaat Teknikeri Murat Demir, "Midye kabukları var. Deniz çakılları görünüyor. Bir hafta içinde bunların sonuçları çıkacak. Bunlar kesilecek düzeltilecek, basınçlanacak, laboratuvarda teste girecek. Buranın mevcut demirleri, kolon sayıları bilgisayar ortamında çizilip ona göre belirlenecek. Bir hafta içinde kesin sonuç belli olacak" dedi.

Binadan alınan örnekler inceleme yapılmak üzere laboratuvara görüldü.

DHA

