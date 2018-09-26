Rusya adına görüşlerini açıklayan Patruşev, terörizmin ortak düşman olduğunu ve onunla mücadele için işbirliği yapılmasının gerektiğine dikkati çekerek, "Amerika’nın Afganistan’daki askeri varlığı istikrarın sağlanmasında etkili olmadığı gibi ülkede güvenlik krizinin derinleşmesine sebep olmuştur." dedi.

Bölgenin güvenliğinin söz konusu ülkeler tarafından belirlenmesinin gerektiğini ve büyük güçlerin müdahalelerine karşı çıkan Şemhani toplantıda yaptığı konuşmada, tek yönlü politikaların önünün alınması gerektiğini dile getirdi.

Bölgesel güvenlik konularının ele alındığı ve İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Hindistan Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Acit Dual ile Çin Ulusal Güvenlik Makamından Dan Ching Wi katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da Rusya, Çin, Hindistan, Afganistan ile birlikte İran Milli Güvenlik Genel Sekreterleri ve Danışmanlarının katıldığı "Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" toplantısı yapıldı.

- Teröristlerin mali kaynaklarının kurutulması

Afganistan'dan toplantıya katılan Muhib, Afganistan’daki terörist gruplarının dışarıdan mali ve silah desteğine sahip oldukları sürece onlarla etkili şekilde mücadele etme imkanının olmadığını söyledi.

Hindistan adına konuşan Dual ise oturumun, tehditlerden ve bu tehditler karşısında çözüm yollarının bulunmasında ortak algı oluşmasında, yararlı olduğunu belirterek, "Teröristler Orta Asya’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen mali kaynaklarla kendilerini güçlendiriyorlar. Faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve mali kaynaklarının kurutulması ciddiye alınmalıdır.’’ ifadelerini kullandı.

Çin Ulusal Güvenlik Makamından Wi yaptığı konuşmada, oturuma katılanların bölgesel güvenliğin sağlanması ve teröristlerin bilgi bankasını oluşturması için ortak çaba harcamalarını istedi. Wi, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütünü terörizmle mücadele için harekete geçirmeye hazır olduğunu söyledi.

Toplantının sonuç bildirgesinde ise terörizm, uyuşturucu ve dış müdahalelerin bölgedeki devletlerin güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çekilerek, "Bu etkenler ülkelerin ekonomik olarak kalkınması, sosyal gelişimi ve barışı için ciddi sorunlara yol açmaktadır. Radikalizm ve şiddet, terörizmin beslendiği en önemli kaynaklardır. Bunlarla tüm boyutları dikkate alınarak mücadele edilmelidir." denildi.

Terörizmin hiçbir millet, din ve etkin kimliğe intisap ettirilemeyeceğine vurgu yapılan bildiride, terörist grupların Orta Asya ve Afganistan'a geçişinin engellenmesi gerektiği kaydedildi.

Toplantıların dönüşümlü olarak her yıl katılımcı ülkelerden birinde yapılması kararının alındığı belirtildi.

