Tahriş etmeden cilt tonunuzu açacak tamamen doğal yöntemler!

Güneşin zararlı ışınları, kirli şehir havası ve yaş faktörü sebebiyle cildiniz normalde sahip olduğu renkten daha koyu bir hal alıyor. Ölü deri hücreleri, tıkanmış gözenekler ve kuru kalmış bir cilt gibi problemleriniz varsa etkili bir bakımla bunlardan kurtulabilirsiniz. Düzenli bir yaşam, sağlıklı beslenme ve doğal malzemeler kullanılarak hazırlanmış maskelerle cilt tonunuzu açmaya hazır olun!

CİLT TONU İÇ ETKENLERLE AÇILIR: C VİTAMİNİ TÜKETİN

Beslenme alışkanlığınızda yapacağınız değişiklikler, cilt tonunuzun açılmasında fazlasıyla etkili olacak. C vitamini tüketmek, cilt tonunda açılma sağlıyor. Gözenekleri temizleme özelliğine sahip olan C vitamini ile fazlalıklardan kurtulan cildiniz daha açık bir tona kavuşacak. Aynı zamanda cildin sıkı ve elastik olmasını sağlayan C vitamini için bol bol yaban mersini, portakal, limon gibi turunçgiller; lahana ve ıspanak gibi sebzeler tüketebilirsiniz.

DOĞAL MASKELER İLE CİLDİNİZ TAHRİŞ OLMASIN

Aloe vera, pigment giderici etkiye sahip. Doğal aloe vera jelini yatmadan önce sürüp sabah temizler ve düzenli olarak uygularsanız cildi tahriş etmeden cilt tonunu açabilirsiniz. Ayrıca 2 çay kaşığı aloe vera jeline yarım çay kaşığı zerdeçal ve 1 yemek kaşığı bal karıştırıp maske gibi yüzünüze sürebilirsiniz. 15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla temizlediğiniz cildiniz hem yumuşacık olacak hem daha canlı ve parlak görünecek.

SÜTÜN CİLT TONUNU AÇAN ETKİSİYLE TANIŞIN

Sütün ne kadar faydalı olduğundan bahsetmeye gerek yok. Peki, sütün cilt tonunu açmadaki mucizevi etkisini biliyor musunuz? Süt, yoğurt ve hatta ayran; içeriğindeki laktik asitle cilt rengini açmaya yarıyor. Ufak bir pamuk yardımıyla uygulamak istediğiniz bölgelere süt sürebilir, 20-30 dakika bekledikten sonra durulayabilirsiniz. Bu işlemi günde 2 kere uygularsanız bir süre sonra cilt tonunuzdaki açılmayı fark edeceksiniz. Ayrıca süt sayesinde nemlenmiş cildinizin tadını çıkarabilirsiniz.