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Takayasu arteriti nedir? Takayasu arteriti belirtileri ve tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.08.2024 18:24
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Takayasu arteriti, nadir görülen ve kan damarlarını etkileyen bir iltihaplanma hastalığıdır. Özellikle vücudun büyük arterlerini hedef alarak ateş, kas ağrıları ve iştah kaybına yol açar. Nabızların alınamaması sebebiyle nabızsızlık Hastalığı olarak da adlandırılır. Kesin bir tedavi bulunmamakla birlikte, bu vaskülit türü ilaç tedavisi ile yönetilebilir.

Takayasu arteriti nedir? Takayasu arteriti belirtileri ve tedavisi

Takayasu arteriti, nadir görülen bir vaskülit türü olup, büyük kan damarlarının iltihaplanmasıyla karakterizedir. Bu hastalık özellikle kalpten vücudun diğer bölgelerine kan taşıyan aort ve ana dallarında hasara yol açar. Takayasu arteritinde, bu büyük arterlerin duvarlarında iltihaplanma meydana gelir, bu da damarların daralmasına ve kan akışının kısıtlanmasına neden olabilir.

Hastalığın kesin nedeni henüz net olarak belirlenmemiştir. Ancak, mevcut araştırmalar genetik yatkınlık, çevresel etmenler ve bağışıklık sistemi ile ilgili faktörlerin takayasu arteritinin gelişimine katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Takayasu arteriti nedir?

Arterit, kanı kalpten uzaklaştıran arterlerin veya damarların iltihaplanmasını tanımlayan genel bir terimdir.

Takayasu arteriti (TAK), nadir bir vaskülit türüdür ve büyük ile orta çaplı kan damarlarında iltihaplanmaya neden olur. Bu iltihap, genellikle aortun dallarını etkiler; bu dallar kollara ve beyne kan sağlayan damarları içerir. Aortun kendisi de sıklıkla etkilenir. Takayasu arteriti, damarların daralmasına veya tıkanmasına yol açarak kalp yetmezliği, felç ve yüksek tansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer hastada belirgin semptomlar yoksa, tedavi gerekmeyebilir.

Takayasu arteriti belirtileri nelerdir?

Takayasu arteriti, genellikle kan akışının kollara, bacaklara veya böbreklere azalmasından kaynaklanan çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Takayasu arteriti belirtileri şunları içerebilir:

  • Kollarda ve bacaklarda çabuk yorulma ve güçsüzlük
  • Genel yorgunluk ve halsizlik
  • Baş ağrısı ve baş dönmesi
  • Ateş ve kilo kaybı
  • Kas ve eklemlerde ağrı
  • Bayılma hissi ve görme bozuklukları
  • Kalp krizi ve felç riski
  • Yüksek tansiyon

Bu semptomlar, damarların iltihaplanmasının ve daralmasının neden olduğu çeşitli sağlık sorunlarını yansıtabilir.

Takayasu arteriti tedavisi nasıl yapılır?

Takayasu arteriti tedavisinde, iltihaplanmayı kontrol altına almak amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri gerektirir. İltihaplı süreç genellikle ilaçlarla yönetilebilir, ancak hastalık ilerlediğinde tıkanmış damarların düzeltilmesi için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Takayasu arteriti için uygulanabilecek tedavi yöntemleri şunlardır:

  • Kortikosteroidler ve iltihap giderici ilaçlar: İltihabı azaltmak ve semptomları hafifletmek için kullanılır.
  • Balon anjiyoplasti: Daralmış veya tıkanmış arterleri genişletmek için uygulanan bir prosedürdür.
  • Stent yerleştirme: Daralan damarların yeniden tıkanmasını önlemek için damar içine stent yerleştirilir.
  • Bypass ameliyatı: Tıkanıklığın ciddi olduğu durumlarda, kan akışını yönlendirmek için alternatif bir yol oluşturulabilir.

Bunların yanı sıra, hastaların sağlıklı beslenmeye dikkat etmeleri ve düzenli egzersiz yapmaları önerilir. Ayrıca, düzenli doktor kontrolleri de hastalığın seyrini izlemek ve tedavi sürecini optimize etmek için kritik öneme sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
belirtileri iltihap
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