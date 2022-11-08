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  4. Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdi yetişkin içerik platformunda tamamen soyunduğunu açıkladı

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdi yetişkin içerik platformunda tamamen soyunduğunu açıkladı

08.11.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da gerçekleşen heyecanlı bir maçta tuttuğu takımın gol atması üzerine göğüslerini açarak dikkat çeken ve popülerlik kazanan Meksika, Monterrey'den Carla Garza isimli genç kadın, yetişkin içerik platformu OnlyFans'a dahil olduğunu duyurmasıyla dikkat çekti.

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdi yetişkin içerik platformunda tamamen soyunduğunu açıkladı

Meksika liginin iki büyük takımı Pachuca ile Tigres'in karşılaştığı maçta, Tigres tribünlerinde gelen gol sonrası göğüslerini açarak sosyal medyada gündem olan Carla Garza, kısa süre içinde milyonlara erişen bu video ile meşhur oldu.

''SIRLARIMI ÖĞRENMEK İÇİN ABONE OLUN''

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Görüntülerin ardından sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edinen Garza, bir sonraki profilini dünyaca ünlü yetişkin içerik platformu OnlyFans'da oluşturmaya karar verdi.

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Erotik içerikleri için ayda 14 dolar talep eden Carla, platforma dahil olduğunu "Merhaba çocuklar, tüm sırlarımı öğrenmek için abone olun." açıklamasıyla duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika OnlyFans

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