HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Takip cihazı yerleştirip bilgileri İsrail'e satıyorlardı! Türkiye'deki Mossad ajanlarına bir darbe daha

Takip cihazı yerleştirip bilgileri İsrail'e satıyorlardı! Türkiye'deki Mossad ajanlarına bir darbe daha

02.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsrail istihbarat servisi Mossad'a bir darbe daha vuruldu. İstanbul ve İzmir'de edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla Mossad'a satan şüpheliler belirlendi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü düğmeye bastı, şüpheliler yakalandı!

Takip cihazı yerleştirip bilgileri İsrail'e satıyorlardı! Türkiye'deki Mossad ajanlarına bir darbe daha

Mossad adına Türkiye'de faaliyet gösteren şüpheliler için harekete geçildi, MİT ve İstanbul Emniyeti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRİYORLARDI

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

thumbs_b_c_a4b020c2b3758f3b218ead4dfe03ab1e

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

2022'DE DE ÇOK SAYIDA KİŞİ YAKALANMIŞTI

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Cinsel istismar davasında şaşkına çeviren anlar! Anne kızına inanmadıCinsel istismar davasında şaşkına çeviren anlar! Anne kızına inanmadı
Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındıSon dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
MİT Mossad
En Çok Okunan Haberler
Para iddiası Akşener'i öfkelendirmişti! Beklediği yanıt geldi

Para iddiası Akşener'i öfkelendirmişti! Beklediği yanıt geldi

Yıllardır yoktu! Filozof Atakan ortaya böyle çıktı

Yıllardır yoktu! Filozof Atakan ortaya böyle çıktı

Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü

Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

Başhekim yardımcısına şehrin göbeğinde silahlı saldırı! O anlar kamerada

Başhekim yardımcısına şehrin göbeğinde silahlı saldırı! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.