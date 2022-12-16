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  4. Takip edilen arabadan çıktı! Akılalmaz: 18. yüzyıldan kalma Kabe örtüleri...

Takip edilen arabadan çıktı! Akılalmaz: 18. yüzyıldan kalma Kabe örtüleri...

16.12.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde akıllara durgunluk veren bir operasyon gerçekleştirildi. Jandarma operasyonunda 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 19 Kabe örtüsü ele geçirildi. Olayla alakalı 4 şüpheli gözaltına alınırken Kabe örtülerinin ise Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Takip edilen arabadan çıktı! Akılalmaz: 18. yüzyıldan kalma Kabe örtüleri...

Aydın'ın şoke eden bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Operasyonda ele geçirilenler ise akıllara durgunluk verdi. Jandarma operasyon sırasında 19 adet Kabe örtüsü ele geçirdi. Kabe örtülerinin geçmişi ise şaşırttı. Çünkü söz konusu Kabe örtülerinin 18. yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor. İşte detaylar...

TAKİBE ALINAN OTOMOBİLDE ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Ekipler, Söke'de takibe aldıkları otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 19 Kabe örtüsü ele geçirildi.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEKLER

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Otomobildeki S.A., Ö.E., A.Ç. ve H.Y. ise gözaltına alındı. Kabe örtülerinin, Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği belirtildi.

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İşlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı. (DHA)

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Kabe Aydın Söke

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