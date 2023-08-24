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Taklalar attı, kağıt gibi ezildi! Korkunç kazada acı haber... 3 genci hayattan kopardı

24.08.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş dün gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Göksun ilçesindeki kazada taklalar atan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Hurdaya dönen otomobildeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli uzman çavuş Umut Sarıkaya, Altay Aloğlu ve Halil Ekici, hayatını kaybetti. B.S. adlı genç de ağır yaralandı.

Taklalar attı, kağıt gibi ezildi! Korkunç kazada acı haber... 3 genci hayattan kopardı

Kahramanmaraş'taki kaza, Göksun Devlet Hastanesi civarında gece saatlerinde meydana geldi. İçinde 4 gencin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

TAKLALAR ATARAK HURDAYA DÖNDÜ

Otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobildeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli uzman çavuş Umut Sarıkaya, Altay Aloğlu ve Halil Ekici, hayatını kaybetti. B.S. adlı genç de ağır yaralandı.

3 GENCİN CANSIZ BEDENLERİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kaza ihbarı sonrasında olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cansız bedenleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli tıp Kurumu’na gönderildi.

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Feci kazadan ağır yaralı olarak kurtulan B.S. ise, Göksun Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’taki hastaneye sevk edildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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