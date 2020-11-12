Taksi şikayeti nasıl yapılır?

Taksi kullanırken yaşanan problemler özellikle de büyükşehirler başta olmak üzere büyük bir sorun haline gelebiliyor. Bu yazımızda, böyle bir sorunla karşılaştığınızda taksi şikayet hattı üzerinden taksi şikayet etme konusunda ne yapabileceğinize dair bilgiler bulabileceksiniz... Taksi Şikayeti Nereye Yapılır? Taksi şikayeti özellikle de büyük şehirlerde sıkça ortaya çıkan ciddi bir sorundur. Bu sorunun günden güne artması ve vatandaşların şikayetlerini sunabilecekleri bir kaynak ihtiyacını fark etmesi üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, bu ihtiyaca yönelik bir iletişim hattı kurdu. Vatandaşlar, taksi konusunda sorun yaşamaları halinde Taksiciler Esnaf Odası’nın kendine ait olan 444 15 23 numaralı telefonunu arayabilecekleri gibi yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beyaz Masa’nın 153 numaralı iletişim hattını da arayarak şikayetlerini dile getirebilirler. Bu numaralar genellikle hemen her saat hizmet verir. 24 saatlik hizmetinin yanı sıra çoğu vatandaşın verilen hizmete olumlu geri dönüşte bulunduğu da görülür. Bu geri dönüşler, verilen hizmetin kalitesini kanıtlar niteliktedir. Yalnızca bir telefon ile ulaşabileceğiniz şikayet hatlarının yanında günlük hayatta oldukça sık kullanılmaya başlanan Whatsapp uygulaması üzerinden de şikayetlerinizi bildirmeniz artık mümkün.

Taksi şikayet whatsapp hattını kullanmak istediğiniz takdirde, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının kurduğu internet sitesine girebilir, bu internet sitesinin sizi yönlendireceği Whatsapp hattından sorunlarınıza dair iletişime geçebilirsiniz. Şikayetlerinize hızlı bir şekilde geri dönüş yapılarak sizinle ilgilenilecektir. Şikayet Hattı ve İzlenen Adımlar Nelerdir? Taksi kullanımınız sırasında karşılaştığınız bir sorunu yetkili yerlere bildirmek istediğinizde ulaşabileceğiniz taksi şikayet hattı numaralarından biri; ALO 153’dür. Bu numarayı aradığınızdan itibaren sorununuzun çözümüne yönelik belli başlı adımlar gerçekleşir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

Vatandaşın dinlenip, sorunun tespit edilmesi

Tespit edilen problemin kayıt altına alınması

Sorunun dinlenilmesi ardından ilgili alana/müdürlüğe iletilmesi

Sorunun ilgili müdürlük tarafından kabulü ve çözüm üretme sürecinin başlanması

Çözüm bulunup hayata geçirileceğini, sorun ile başvuran vatandaşa bildirilmesi

Problemin çözümlenmesi

Şikayet hattını aramanızla başlayan problemin çözüme ulaşma süreci; problemin türüne, hattın yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu değişikliğe rağmen ilgi ve alakanın, sorunu çözmeye yönelik çabanın varlığı azımsanacak boyutlarda değildir.

Sık Karşılaşılan Taksi Şikayet Nedenleri Nelerdir? Türkiye’de taksi sorunu yıllardır artarak süregelen bir sorundur. Yalnızca Türkiye insanını değil turistleri de etkilemeye başlayan ve turistlerin dahi şikayet hattına yönelmelerine sebep olan büyük bir problem haline gelmeye devam etmektedir. Şikayet konuları her yıl arttığı gibi sebepleri de değişiklik gösterebilir. Yıllar boyunca karşılaşılan şikayetlerin bazıları şu şekilde sıralanabilir; Kısa mesafe gitmeyi talep eden müşterilerin araca alınmaması

Gece tarifelerinin, aracı kullanan kişinin inisiyatifi dahilinde gündüz de kullanılması

Turistlere özel, fahiş fiyatlar

Kısa yolların uzatılarak tarifenin artırılması

Müşteri ile iletişim bozuklukları

Müşteriyi seyehati süresince huzursuz hissettirecek davranışlarda bulunulması

Müşterinin indi-bindi talebinin yüksek ücretlerle karşılanması Bu tarz sorunlar müşterilerin karılaştıkları yaygın sorunlardan sadece bazılarıdır fakat bu ve benzeri sorunlar hemen her gün vatandaşların başına gelmektedir. Özellikle taksi fiyatlarına yönelik yapılan haksızlıkların farkına varmak ve gerekiyorsa şikayette bulunmak için taksi ücretlerini takip etmek, hesaplamasını yapabilmek böyle durumlar için önem taşır. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın internet sitesi üzerinden taksi ücretlendirmelerini kolayca hesaplayabilirsiniz. Şüphe ettiğiniz ücretlendirmelerden ve herhangi bir mağduriyete uğramaktan kendinizi koruyabilmek için bu kolay hesaplama işlemine başvurabilirsiniz. Fark ettiğiniz bir terslik dahilinde gerekli makamlara rahatlıkla başvurabilirsiniz. Bu tür durumlara ses çıkarıldığı takdirde gerekli uyarıların yapılmasına yol açmış ve problemin çözümüne giden yolu siz başlatmış olabilirsiniz. Eğer siz de yukarıda bahsi geçen ya da benzeri durumlar yaşadıysanız; şikayet hattına başvurabilirsiniz. Erken davranıp, başınıza gelen sorunlara kayıtsız kalmayarak başka sorunların da yaşanmasına engel olabilirsiniz. Böylece savunmasız hissetmeyecek, hakkınızı arayabileceksiniz.

Büyükşehirlerdeki Taksi Sorunlarının Çözümleri Nelerdir? Taksi sorununun büyükşehirlerde daha büyük bir problem haline geldiği kaçınılmaz bir gerçek. Durum böyle olunca büyükşehirler özelinde aranması ve yapılması gereken başka çözüm önerileri var mıdır diye düşünebilirsiniz. Taksi şikayeti nereye yapılır sorusunun cevabını yazımızın başlarında size genel bir biçimde açıklamıştık. Durum büyükşehirlere geldiğinde de değişmiyor. Yukarıda verilen aynı şikayet hatları üzerinden sorununuzu yetkili kişilere bildirmeniz mümkün fakat büyükşehirlerin kendileri için kurduğu taksici odaları, belli başlı internet siteleri gibi özel alanlar mevcut olabilir. Bu gibi sitelere ulaşmak isterseniz; internette yapacağınız taksi şikayet İstanbul aramasıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Arama sonucunda çeşitli forum veya internet sitelerine yönlendirilirsiniz. Şehir özelinde yapacağınız aramaların, şikayet hatlarının belli başlı olumlu tarafları olabilir. Özellikle forum siteleri aracılığıyla başka kullanıcıların da şikayetlerini görebilir, ortak konuşmalara dahil olabilirsiniz. Taksi şikayet Ankara gibi internet aratmalarıyla illerin özelinde şikayet hattına veya forumlarına ulaşıp, sorunlarınızı bu şehir özelinde bildirebilirsiniz. Böyle bir işlem yaptığınız takdirde yanıt almanız ve sorunlarınızın çözümü daha hızlı olabilir.

Taksi Şikayeti Nasıl Yapılır? İşe veya okula giderken konforlu ve hızlı bir ulaşım için taksi tercih edebilirsiniz. Böyle bir durumda bazı sorunlarla karşılaşmanız da olası. Bir taksi şikayeti nasıl yapılır diye merak ediyorsanız; bu yazı tam da size göre… Taksi kullanırken yaşanan problemler özellikle de büyükşehirler başta olmak üzere büyük bir sorun haline gelebiliyor. Bu yazımızda, böyle bir sorunla karşılaştığınızda taksi şikayet hattı üzerinden taksi şikayet etme konusunda ne yapabileceğinize dair bilgiler bulabileceksiniz... Taksi Şikayeti Nereye Yapılır? Taksi şikayeti özellikle de büyük şehirlerde sıkça ortaya çıkan ciddi bir sorundur. Bu sorunun günden güne artması ve vatandaşların şikayetlerini sunabilecekleri bir kaynak ihtiyacını fark etmesi üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, bu ihtiyaca yönelik bir iletişim hattı kurdu. Vatandaşlar, taksi konusunda sorun yaşamaları halinde Taksiciler Esnaf Odası’nın kendine ait olan 444 15 23 numaralı telefonunu arayabilecekleri gibi yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beyaz Masa’nın 153 numaralı iletişim hattını da arayarak şikayetlerini dile getirebilirler. Bu numaralar genellikle hemen her saat hizmet verir. 24 saatlik hizmetinin yanı sıra çoğu vatandaşın verilen hizmete olumlu geri dönüşte bulunduğu da görülür. Bu geri dönüşler, verilen hizmetin kalitesini kanıtlar niteliktedir. Yalnızca bir telefon ile ulaşabileceğiniz şikayet hatlarının yanında günlük hayatta oldukça sık kullanılmaya başlanan Whatsapp uygulaması üzerinden de şikayetlerinizi bildirmeniz artık mümkün.

Taksi şikayet whatsapp hattını kullanmak istediğiniz takdirde, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının kurduğu internet sitesine girebilir, bu internet sitesinin sizi yönlendireceği Whatsapp hattından sorunlarınıza dair iletişime geçebilirsiniz. Şikayetlerinize hızlı bir şekilde geri dönüş yapılarak sizinle ilgilenilecektir. Şikayet Hattı ve İzlenen Adımlar Nelerdir? Taksi kullanımınız sırasında karşılaştığınız bir sorunu yetkili yerlere bildirmek istediğinizde ulaşabileceğiniz taksi şikayet hattı numaralarından biri; ALO 153’dür. Bu numarayı aradığınızdan itibaren sorununuzun çözümüne yönelik belli başlı adımlar gerçekleşir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir; Vatandaşın dinlenip, sorunun tespit edilmesi

Tespit edilen problemin kayıt altına alınması

Sorunun dinlenilmesi ardından ilgili alana/müdürlüğe iletilmesi

Sorunun ilgili müdürlük tarafından kabulü ve çözüm üretme sürecinin başlanması

Çözüm bulunup hayata geçirileceğini, sorun ile başvuran vatandaşa bildirilmesi

Problemin çözümlenmesi Şikayet hattını aramanızla başlayan problemin çözüme ulaşma süreci; problemin türüne, hattın yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu değişikliğe rağmen ilgi ve alakanın, sorunu çözmeye yönelik çabanın varlığı azımsanacak boyutlarda değildir. Sık Karşılaşılan Taksi Şikayet Nedenleri Nelerdir? Türkiye’de taksi sorunu yıllardır artarak süregelen bir sorundur. Yalnızca Türkiye insanını değil turistleri de etkilemeye başlayan ve turistlerin dahi şikayet hattına yönelmelerine sebep olan büyük bir problem haline gelmeye devam etmektedir. Şikayet konuları her yıl arttığı gibi sebepleri de değişiklik gösterebilir. Yıllar boyunca karşılaşılan şikayetlerin bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Kısa mesafe gitmeyi talep eden müşterilerin araca alınmaması

Gece tarifelerinin, aracı kullanan kişinin inisiyatifi dahilinde gündüz de kullanılması

Turistlere özel, fahiş fiyatlar

Kısa yolların uzatılarak tarifenin artırılması

Müşteri ile iletişim bozuklukları

Müşteriyi seyehati süresince huzursuz hissettirecek davranışlarda bulunulması

Müşterinin indi-bindi talebinin yüksek ücretlerle karşılanması

Bu tarz sorunlar müşterilerin karılaştıkları yaygın sorunlardan sadece bazılarıdır fakat bu ve benzeri sorunlar hemen her gün vatandaşların başına gelmektedir. Özellikle taksi fiyatlarına yönelik yapılan haksızlıkların farkına varmak ve gerekiyorsa şikayette bulunmak için taksi ücretlerini takip etmek, hesaplamasını yapabilmek böyle durumlar için önem taşır. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın internet sitesi üzerinden taksi ücretlendirmelerini kolayca hesaplayabilirsiniz.

Şüphe ettiğiniz ücretlendirmelerden ve herhangi bir mağduriyete uğramaktan kendinizi koruyabilmek için bu kolay hesaplama işlemine başvurabilirsiniz. Fark ettiğiniz bir terslik dahilinde gerekli makamlara rahatlıkla başvurabilirsiniz. Bu tür durumlara ses çıkarıldığı takdirde gerekli uyarıların yapılmasına yol açmış ve problemin çözümüne giden yolu siz başlatmış olabilirsiniz. Eğer siz de yukarıda bahsi geçen ya da benzeri durumlar yaşadıysanız; şikayet hattına başvurabilirsiniz. Erken davranıp, başınıza gelen sorunlara kayıtsız kalmayarak başka sorunların da yaşanmasına engel olabilirsiniz. Böylece savunmasız hissetmeyecek, hakkınızı arayabileceksiniz.