Taksi şoförünün aracının yanında ölü bulunması

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki taksinin şoförüne aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle jandarmaya teslim olan E.K. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halinde olan 41 T 4087 plakalı aracının yanında ölü bulunan taksi şoförü İshak Akdeniz'e otomobiliyle çarptığını söyleyerek teslim olan E.K'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen E.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Dün, Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halinde olan 41 T 4087 plakalı çalışır durumdaki taksinin yanında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, cesedin, Kocaeli'de taksicilik yapan İshak Akdeniz'e (53) ait olduğu tespit edilmişti.

Jandarma ekipleri, müşteri getirdiği öğrenilen taksi şoförünün ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatmış, daha sonra jandarmaya giderek teslim olan E.K, otomobiliyle İshak Akdeniz'e çarptığını söylemişti.



