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  4. Taksici dövüp yerde sürüklemişti! Turist kadının ifadesi ortaya çıktı

Taksici dövüp yerde sürüklemişti! Turist kadının ifadesi ortaya çıktı

20.04.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ataşehir semtinde taksicinin turist kadına yaşattığı kâbus kan dondurmuştu. Görüntülerde taksi sürücüsünün kadını dövdüğü anlar kameralara yansırken turist kadının ifadesi ortaya çıktı.

Taksici dövüp yerde sürüklemişti! Turist kadının ifadesi ortaya çıktı

Taksicinin kâbusu yaşattığı kadın ifade verdi. Şoför Ercan Yaman'ın yolu uzattığını öne süren Kawtar Hadır adlı kadın "İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki Kawtar Hadır, Avrupa yakasında bir adrese gitmek için taksiye bindi. Taksi şoförü Ercan Yaman, Hadır'ı sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli için de ücret istemesi üzerine araçtan inmek isteyen Kawtar Hadır'le taksi şoförü arasında kavga yaşandı. Taksi şoförü tarafından şiddet gören Hadır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"'KÖPRÜ PARASI' DEDİ, FAZLADAN 107 TL İSTEDİ"

Hadır taksi şoförü Ercan Yaman'ın kendisini dolandırmak istediğini söyleyerek, "Gitmek istediğim adresi gösterdiğim halde sürekli sokak aralarında dönüp, dolaşmaya başladı. Köprüden geçtiğimizi 107 TL fazladan ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Beni yine aynı bölgede dolaştırmaya devam etti. Şüphelendim ve navigasyonumu açıp kontrol ettim. Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim. İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi" dedi.

"DURDURMAK İÇİN ARACIN ÖNÜNE ATLADIM"

Taksiciye tekrar durmasını söylediğinde, bu kez de 70 TL istediğini anlatan Hadır "Ödeme yapmam için ısrar edince polisi arayacağımı söyledim, kabul etmedi. Araç durunca inmek istedim, şoför yanıma gelerek bana yumruk attı, yere savurdu. Bana şiddet uyguladı. Aracın gitmesini engellemek için aracın önüne kendimi attım" dedi.

DHA

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