Taksici-müşteri sürtüşmesine yenisi eklendi: Yabancı turistler taksimetre açmak istemedi! "20 kilometreye 250 lira veriyorsun"

Taksiciler ile müşteriler arasında geçen sürtüşmelere bir yenisi daha eklendi. Yabancı bir turist ile taksici arasında geçen yeni bir diyalogda, turistler taksiciden taksimetre açmamasını istedi. Taksicinin iddiasına göre 20 kilometrelik mesafeye 250 liraya gitmek isteyen turistler ile taksici arasında geçen diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"TAKSİMETREYİ NEDEN KABUL ETMİYORSUN?"

Taksi şoförü ile turistler arasında geçen diyalogda taksici turistlerin taksimetreyi kabul etmediğini iddia ederek, "Ticari takside fiyat vermek yasak, taksimetreyle gidebiliriz gideceğimiz yere ancak. Ne kadar fiyat veriyorsun ki sen?" dedi.

Türkiye'de taksilerin sadece taksimetreyle çalıştığını ifade eden taksici, "20 kilometre yola 250 lira fiyat veriyorlar, sonra da taksicilere laf ediyorlar." dedi.





