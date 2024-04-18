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Taksici Yaşar Yanıkyürek'in katil zanlısı cinayeti itiraf etti! Üzerinden plastik kelepçeler ve koli bandı da çıktı

18.04.2024 19:58
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Sarıyer'de bindiği taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren İran uyruklu Y.B.G.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Y.B.G'nin yakalandığı sırada üzerinden 10 adet plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas çıktığı, öldürmeyi planlayıp planlamadığı sorulan şüphelinin bunları eşyalarını paketlemek için kullandığını söylediği öğrenildi. Şüpheli savcılık ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için taksiciden para çalmak için araca bindiğini söyledi.

Taksici Yaşar Yanıkyürek'in katil zanlısı cinayeti itiraf etti! Üzerinden plastik kelepçeler ve koli bandı da çıktı

İran uyruklu Y.B.G., Tarabya Mahallesi, Postacı Halil Sokak'ta bindiği taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

3 AYLIK VİZEYLE GELMİŞ

"Canavarca hisle adam öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, muhasebeci olduğunu belirterek Türkiye'ye 11 Şubat 2024'te 3 aylık vizeyle Hakkari'den giriş yaptığını, amacının iş aramak olduğunu, iş bulmazsa kaçak olarak Almanya'ya gitme amacının olduğunu söyledi. Türkiye'ye geldiğinden beri herhangi bir işte çalışmadığını da ifade eden şüpheli, Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını, buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını öne sürdü.
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ÇAKI BIÇAĞIYLA BIÇAKLAMIŞ

Olayın gerçekleştiği 17 Nisan günü saat 12.00 gibi otelden çıktığını, yarım saat sonra bir taksiye bindiğini anlatan şüpheli Y.B.G., "Taksi ile gezerken turistlerin bilmediği yerlere götürüp gezdirmesini istedim. Taksici beni Şişli taraflarında gezdirdi. Beşiktaş taraflarını gezdirdi, biz gezerken bana 'Seni saat 17.00'a kadar gezdirebilirim' dedi. Sarıyer taraflarında kendisi benden taksi ücreti olarak 200 Amerikan doları istedi. Taksimetre açık değildi ama yaklaşık 1-1,5 saat gezmiştik. Kendisiyle dolarla anlaşmamıştık. Benden niye dolar istiyorsun dedim. Bu esnada aracı durdurmuştu. Araca binerken kendisine 500 TL para var, beni o kadar ücretle gezdir demiştim. Bunu hatırlatıp 200 dolar vermeyeceğimi söyleyince tartışmaya aşladık. Kendisi küfür etti. Küfür etme dedim, ama küfür etmeye devam edince Taksiciler Odasına şikayet edeceğim dedim. Küfürlerine devam edince sinirlendim ve cebimde taşıdığım çakı bıçağıyla çok kez bıçakladım. O da beni engellemeye çalışıyordu. Kendisini yaraladıktan sonra onu taksiden attım ve şoför koltuğuna geçtim. Taksinin kapı kolu içinde paralar vardı. Onları da üzerime aldım. Oradan kaçmaya çalışırken bir müddet araçla devam ettim, gözlüklerim olmadığı için iyi görmüyordum, sonra polisler beni durdurup yakaladılar" dedi.
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ÜZERİNDE PLASTİK KELEPÇE, KOLİ BANDI VE MAKAS ÇIKMIŞ

Öte yandan şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde 10 adet plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas çıktığı da ortaya çıktı. Bunlarla öldürmeyi planlayıp planlamadığı sorulan şüpheli, bunları eşyalarını paketlemek için kullandığını söyledi. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen şüpheli, her ne kadar taksimetre ücreti nedeniyle tartışma çıkmışsa da paraya ihtiyacı olduğu için taksiciden para çalmak için araca bindiğini ve pişman olduğunu da söyledi.
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TUTUKLANDI

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Taksici Sarıyer
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