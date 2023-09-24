HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksiciden taksimetre oyunu! Halkalı'dan Taksim'e istediği ücret şoke etti

Taksiciden taksimetre oyunu! Halkalı'dan Taksim'e istediği ücret şoke etti

24.09.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir taksi şoförünün taksimetre oyunu polise takıldı. Taksici, Halkalı’dan Bakırköy’e ve ardından Taksim’e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak 3 bin 500 lira ücret talep etti. Bu ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, polise şikayette bulundu. Yol ücretinin 600 lira tuttuğunu hesaplayan trafik ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazdı ve aracı bağladı.

Taksiciden taksimetre oyunu! Halkalı'dan Taksim'e istediği ücret şoke etti

Mısırlı olduğu öğrenilen turistler, Halkalı’da bulunan bir alışveriş merkezinin önünden Bakırköy’e taksi ile gittikten sonra aynı taksi ile Taksim’e geldi. İddiaya göre, yolculukta taksi şoförü taksimetreyi açmadı ve kendilerinden 3 bin 500 lira tutarında bir ücret talep etti.

479f4558-f825-40e3-94cc-a75b29b94362

Turistler taksi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek, bu ücreti ödemek istemediğini söyleyince taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Vatandaşların araya girmesi ve durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, taksicinin taksimetre açmadığını görünce yolun kaç para olması gerektiğini hesapladı.

5b96c983-47e1-449d-ae80-4f676f3b9c48

600 LİRA TUTMASI GEREKİRKEN 3 BİN 500 LİRA İSTEDİ

Yolun ücretini hesaplayan polis ekipleri, 3 bin 500 lira değil 600 lira tutması gerektiğini söyledi. Mısırlı turistler taksiciden şikayetçi olmadı ve taksiciye 900 lira taksi ücreti ödedi. Turistlere çevirmen yardımıyla durumu anlatan polis ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazıp aracını bağladılar.

ef958ab6-25f2-4d3c-84c6-54717488baa7

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 Eylül itibarıyla başladı! Bakan Koca'dan uyarı geldi15 Eylül itibarıyla başladı! Bakan Koca'dan uyarı geldi
'Şeytan bebek' Chucky gözaltına alındı...'Şeytan bebek' Chucky gözaltına alındı...
Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 ölü, 22 yaralıErzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 ölü, 22 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Taksici taksi Taksimetre

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.