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TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI AKSU: BİZ HAKLIYIZ, UBER BİTMİŞTİR

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

  Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava sonra İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu basın açıklaması yaptı.

Haber -Kamera: Gökhan ÇELİK -İdris TİFTİKÇİ - Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)
Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava sonra İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu basın açıklaması yaptı. Aksu açıklamasında, davada artık sona gelindiğini çıkan kararların lehlerine olduğunu belirtti.
İstanbul 10'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sırasında dışarıda bekleyen taksicilere seslenen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Mahkememiz bilirkişi raporu istemişti. Bilirkişiler bu raporu geç verdiler. Gelen raporda da kanaat olmadığından dolayı, bilirkişilerin bu raporları iptal edildi. Biz de buna itiraz etmiştik. Onların bilirkişilikleri de 6 ay men edildi. Ayrıca Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı iki davayı mahkeme birleştirmişti. Süreç uzadığı için biz davanın ayrılmasını talep ettik. Talebimizi mahkeme kabul etti, dosyalar ayrıldı. Şimdi mahkeme yeni bir heyet kurarak duruşmayı 20 Şubat'a erteledi. 3 ay bir zaman aşımına uğradık. Ama sakın üzülmeyin. Gelişmeler tamamen lehimize. Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin 'bunlar taksicilik yapamaz' diye bir kararı var. İnşallah devamında da yüzde yüz lehimize bir karar alırız. Buradan kesinlikle bir üzüntü çıkmasın" dedi.
Aksu açıklamasının devamında şunları söyledi:
İstediğimiz 2 karar bugün lehimize verildi. Birincisi bilirkişi raporlarının uygun olmadığı, İkincisi de 2 ayrı davanın ayrılmasıydı. 20 Şubat'ta tekrar dava görülecek. İnşallah son mahkememiz olur. İçişleri Bakanlığımızın kararıyla UBER arabaları bağlanıyor. Bugün itibari ile otoparklarda 670 tane araçları bağlandı. Bundan sonra da biz emniyetle bu işin takipçisi olacağız. Taksilerimiz İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek. Sakın duruşma tarihine kadar korsan taşımacılık yapanlarla diyaloğa girmeyin, sabırlı olun. Davamız bitmek üzere, biz haklıyız. UBER bitmiştir."

UBER'CİLERDEN AÇIKLAMA
Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Makriso da adliye önünde açıklama yaptı. Makriso açıklamasında, "Dava ertelendi, hakkımızda herhangi bir olumsuz karar çıkmadı. Dernek olarak müdahil olma talebimiz kabul edildi. Bundan sonra duruşmalarda bizim de sesimiz yankılanacak. Biz mülki amirimiz olan valimize nizami bir şekilde toplanma talebinde bulunduk ancak kabul görmedi. Geçen sefer devletimizi sokakları savaş alanına çevirmekle tehdit eden karşı taraf bugün de mülki amirimizi hiçe sayarak Çağlayan'da korsan gösteri düzenledi. Bunun için savcılarımızı göreve davet ediyoruz." dedi.

Görüntü dökümü
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-Eyüp Aksu'nun açıklaması
-Taksiciler
-Uber'cilerin açıklaması
-Toplananlar

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