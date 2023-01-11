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Takside dehşet! Müşteri gibi yaptı bir anda saldırdı! Meğer ayaklarının dibine saklamış…

11.01.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir taksinin içinde izleyenleri dehşete düşüren, korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taksiye müşteri gibi binen bir şahıs, ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı ile sürücüye dehşeti yaşattı. Sürücü, şahsın kaldırım taşlı saldırısına uğradı. Saldırgan sürücünün kafasına defalarca vururken, ikili bir süre boğuştu. Sürücü yaralandı, kaçan zanlıysa yakalandı. Diğer taksiciler konvoy yaparak yaşanan olayı protesto etti. Saldırı anı ise taksi içindeki kameraya yansıdı.

Takside dehşet! Müşteri gibi yaptı bir anda saldırdı! Meğer ayaklarının dibine saklamış…

Korkunç olay, önceki gün gece saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan, M.D.'nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra ise müşteri gibi bindiği taksinin sürücüsüne dehşeti yaşattı!

KALDIRIM TAŞI İLE TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDI!

Şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı ile taksi sürücüsüne saldırdı.

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Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.

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YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan şahıs, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı.

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Taksi sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

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M.D., yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından M.D.'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan M.D.'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

TAKSİCİLERDEN KONVOYLU PROTESTO

Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken; taksiciler, dün akşam saatlerinde konvoy düzenleyerek saldırıyı protesto etti.

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(İHA)

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