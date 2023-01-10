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İstanbul'da yüzlerce taksici, öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu! Taksilerde güvenlik için kabin istediler

10.01.2023 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yüzlerce taksici geçtiğimiz günlerde öldürülen meslektaşları için Fatih'te toplandı. Basın açıklaması yapan taksiciler, konvoy yaparak olayın gerçekleştiği yere gitti. Taksiciler burada önce Kur'an okudu daha sonra karanfil bıraktı. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, can güvenlikleri için araçlarda kabin olması gerektiğini söyleyerek "Bu cinayetlerin ne ilk ne de son olacağını düşünüyoruz" dedi.

İstanbul'da yüzlerce taksici, öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu! Taksilerde güvenlik için kabin istediler

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi gecesi taksisine aldığı yolcuların kendi aralarında kavga etmesi üzerine yolcuları uyaran taksi şoförü Aydın Altun (51) başına aldığı darbe ile hayatını kaybetmişti. Yüzlerce taksici, hayatını kaybeden Altun için Fatih'te bir araya geldi.

YÜZLERCE ARAÇLA KONVOY YAPTILAR

Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan taksiciler burada basın açıklaması yaptı. Taksiciler daha sonra yüzlerce araçlık konvoy ile olayın yaşandığı Pazartekke'ye kadar gitti. Olay yerine gelen taksiciler önce Kur'an okudu ardından öldürülen taksicinin aracına ve olay yerine karanfil bıraktı.

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Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada can güvenlikleri için araçlarda kabin olmasını istediklerini ancak İBB yönetiminin bunu dikkate almadığını söyledi.

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"CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN..."

Hüseyin Duman, “Meslektaşımız Aydın Altun'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünyanın sayılı metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'da kimi taşıdığımızı bilmeden; hırlısının gelip darbettiği, hırsızının gelip gasbettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, psikopatının da gelip bizi canımızdan ettiği taksicilik mesleğini, namusu ve şerefiyle her türlü psikolojik ve ekonomik baskı ve stres altında ömrünü törpüleyerek ekmek mücadelesi veren biz emekçi taksi şoförlerinin, daha önce defaten yazılı ve görsel basına ve yetkililere can güvenliğimiz için kabinli araç istiyoruz diye haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar.

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Bundan önceki ve şimdiki İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız on binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kaile almadılar. Bizleri kâle almayan, siyasetlerine alet eden, her mesleğin iyisi kötüsü var iken; sadece içimizdeki kötüleri gösteren, hatta halka mal olmuş kişilerin görsel medyada, "Beni taksici almadığı zaman beyzbol sopası ile camını çerçevesini kırmak istiyorum" diyerek halkı suça teşvik ederek, birçok meslektaşımızın zarar görmesine sebep olan yetkilileri kınıyoruz. Bu cinayetlerin ne ilk nede son olacağını düşünüyoruz" dedi. Taksiciler düzenlenen programın ardından dağıldı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul taksi

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