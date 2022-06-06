Taksim'de domuz bağı dehşetinde yeni gelişme! Evinde korkunç halde bulunmuştu

Geçtiğimiz cumartesi günü Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak’ta meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Aysel Bozkurt (63), evinde ölü bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mehmet S., Eyüp K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki K.K. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüpheli Mehmet S. Eyüp K. ve küçük yaştaki K.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. ’nitelikli kasten öldürme’ ve ’yağma’ suçlarından, suça sürüklenen çocuk K.K. ise ’nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADININ TELEFONU ÜSTÜNDEN ÇIKMIŞTI

Bozkurt'un ölümünün ardından cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis ekipleri kadının cep telefonunun çalındığını fark edip kadının arkadaşlarının ifadesine başvurduktan sonra cinayet zanlısının Mehmet S. olabileceğini tespit etmişti. Polis ekipleri sokakta yürüyen bir şahsın tedirgin hareketler sergilediğini görüp durdurmuş, üst aramasında Mehmet S.'nin üzerinden Aysel Bozkurt'un cep telefonu çıkmıştı.

PANDEMİ NEDENİYLE TAHLİYE

Aysel Bozkurt’un sabıkasındaki bir detay da dikkat çekmişti. Bozkurt'un daha önce domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenilmişti.

(İHA)

