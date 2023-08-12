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Taksim'de feci kaza! Binadan kopan taşlar bir ailenin üzerine düştü...

12.08.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksim'de feci bir kaza yaşandı. Bir binadan kopan taşlar ailenin üstüne düştü. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar!

Taksim'de bulunan metruk bir binanın yanından geçen bir ailenin üzerine taşlar düştü. Binadan düşen taş parçaları bazı vatandaşları yaşarken, olay anında orada olan Musa Merdan, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan metruk bir binadan kendi kendine parçalar koptu. Parçalar o sırada yoldan geçen bir ailenin ve restoranın önündeki masada bulunan Musa Merdan’ın (28) üzerine düştü.

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AİLE VE MÜŞTERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayda aile fertlerinin ve restoran müşterisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri binanın çevresine şerit çekerek güvenlik tedbirleri aldı. Yayaların işlek olarak kullandığı sokakta yaşanan dehşet anları bir restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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"BİR ÇOCUK ÖLÜMDEN ZOR KURTULDU, ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Yaşanan olayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan restoran müşterisi 28 yaşındaki Musa Merdan yaşadıklarını şöyle anlattı, "Masada oturuyordum. Çay içiyordum. Bir baktım, binadan taş düştü. Farkında değildim. Sağ kaburgama doğru bir parça geldi. Yerimden sıçradım. Bir ailenin tam ortasına düştü. Bir çocuk ölümden zor kurtuldu. Ölümden döndük. Olay esnasında biraz korktuğum için kaburgamdaki acıyı fark edemedim. 10, 15 dakika sonra ağrıyı fark edince hastaneye gittim. Hafif bir ezilme varmış. Çok şükür bir şey yok. Bugün sağ kaburgama geldi, başıma da gelebilirdi. Ölümler olabilirdi. Beyoğlu'da böyle binaların restore edilmesi lazım. Gerçekten büyük acılar olabilir. Çok şükür biz atlattık. Umarım bir daha yaşanmaz" dedi. (İHA)

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İstanbul kaza taksim

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