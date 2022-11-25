Taksim'de hareketli dakikalar! 25 Kasım eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı kararla yapılması yasaklanan Taksim'de '25 Kasım' eylemi için gelen gruplar ile polis arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AKŞAM SAATLERİ İÇİN ÇAĞRI YAPILMIŞTI

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bazı kadın örgütleri, saat 19.00'da Taksim'de toplanmak için çağrı yaptı. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın, Taksim'de '25 Kasım' eylemi yapılması yasağına rağmen çağrıya uyan kadınlar, akşam saatlerinde Beyoğlu'nun farklı noktalarına geldi.

Şişhane'de toplanan kadınlar, uzun süre Taksim'e yürüme girişiminde bulundu. Meydana girmekte direten kadınlar ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Haliç Metro Durağı önünde toplanan başka bir grup kadın daha Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, saat 20.00 itibariyle eylemler son buldu. (DHA)





