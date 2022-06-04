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  4. Taksim'de hasılatı sayan dilenci kadın kamerada! Kısa sürede topladığı para şaşkına çevirdi

Taksim'de hasılatı sayan dilenci kadın kamerada! Kısa sürede topladığı para şaşkına çevirdi

04.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de merdivenlerde dilenerek insanların duygusunu sömüren dilenci, oturduğu yerde günlük hasılatını saydı. O anlar kameraya yansırken dilenci kadını kısa sürede topladığı para miktarı şaşkına çevirdi. İki defa parayı sayan dilenciden 360 lira çıktı.

Taksim'de hasılatı sayan dilenci kadın kamerada! Kısa sürede topladığı para şaşkına çevirdi

Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde kadın bir dilenci, yerli ve yabancı turistlerin duygularını sömürerek para topladı. Ekipler duygu tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirse de dilenciler, insan yoğunluğunun bulunduğu noktalarda duygu sömürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı taktiklerle gündeme gelen dilenciler, günlük kazançlarıyla dikkat çekiyor.

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HASILATI SAYARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde gezen bir vatandaş, merdivende oturan bir dilencinin para saydığını görüp izlemeye başladı. Bir süre sonra kadının arkasından yaklaşan vatandaş, dilenciyi para sayarken cep telefonuyla kaydetti. Pişkin dilencinin, dilendiği noktada paraları sayıyor olması görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan, kaydedilen görüntülerde, iki defa parayı sayan dilencinin kısa sürede topladığı paranın 360 TL olduğu görüldü.

(İHA)

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