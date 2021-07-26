HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Taksim'de meydan kavgası! Yan masadaki kadınlara laf atınca ortalık karıştı

Taksim'de meydan kavgası! Yan masadaki kadınlara laf atınca ortalık karıştı

26.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Talimhane’de bir restorana gelen yabancı uyruklu 2 şahıs, iddiaya göre yan masada oturan 3 kadına laf attı. Restoran çalışanlarının gitmeleri yönündeki uyarlarına küfürle karşılık veren şahıslar, saldırgan tavırlar gösterince kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o meydan kavgası kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Taksim'de meydan kavgası! Yan masadaki kadınlara laf atınca ortalık karıştı

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yabacı uyruklu iki şahıs bir restorana gelerek sipariş verdi. Şahıslar o esnada yan masada oturan 3 kadına iddiaya göre laf attı. Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları şahısları uyardı.

AW378188_01

YERDE TEKMELENDİ

Ancak şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları, kalkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine şahıslar, “Ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız” diyerek çalışanları tehdit etti. Taşkınlık yapmaya devam etmeleri üzerine çalışanlar şahısları masadan kaldırarak göndermek istedi. O esnada şahıslar işletme sahibine İngilizce ağır küfür edince ortalık bir anda karıştı.

AW378188_03

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Şahısların yumrukla saldırması üzerine restoran çalışanları da aynı şekilde karşılık verdi. Dakikalarca süren meydan kavgasında tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuşurken, düşen şahıslardan biri ise yerde tekmelendi. Vatandaşların araya girmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

AW378188_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurduKocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kesin ya suryali yada Arap
adamlar güzel cevap vermişler "ne yapabiliriz ki"
bende olsaydım dalardım hiç düşünmeden..gidin la ülkemizden yollayın şunları artık

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

1000 yılda bir meydana gelen olay!

1000 yılda bir meydana gelen olay!

Şimdi de Afgan seline tutulduk

Şimdi de Afgan seline tutulduk

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.