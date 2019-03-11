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Taksim'deki tartışma yaratan görüntülere AK Partili isimden sert tepki: Şereften nasiplenmemiş mahluklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi'nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada ıslık çalarak protesto ettiklerine yönelik iddialar tartışma yarattı. Söz konusu iddiaların ardından dün akşam bir grup Taksim'de protoesto yürüyüşü yapmak istedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da iddialarla ilgili “Dinimizin, namusumuzun ve şerefimizin temelinin ifadesi olan ezanımıza saldıranlar; dinden, namustan ve şereften nasiplenmemiş mahluklardır” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Tuşba Belediye Başkan Adayı Salih Akman ve partililerle Kasımoğlu ve Dilimli başta olmak üzere birçok mahalleyi ziyaret etti.

'GELECEK ADINA UMUTLANDIRAN BİR GÜN'

Ziyaretleri esnasında 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Gülaçar, “Meclis çalışmalarımıza ara verdiğimiz ilk günden bu yana Van’da birçok ilçenin yanı sıra yüzden fazla mahalleyi ziyaret ettik. Bugün ki ziyaret programımız Tuşba’ydı. Kasımoğlu Mahallesi’nden başlayarak onlarca mahalleyi ziyaret ettik ve hemşehrilerimizin samimi muhabbetlerine ortak olduk. Gideceğimiz mahallelere 1-2 saat önce haber vermemize rağmen mahalle/köy sakinleri bizleri yollarda karşılıyordu. İnanılmaz coşkulu bir gün ve bizlere şehrin geleceği adına umutlandıran bir gündü” dedi.

'VAN HALKI BİZE GÜVENSİN'

Mahalle ziyaretlerinin ardından toplantılara da katılan Gülaçar, “Van, 31 Mart’ta ak belediyecilikle yeniden buluşacak. Dün projelerinin bir bölümünü açıklayan Büyükşehir Adayımız Necdet Takva'yı dinlemeye gelen Van halkı, projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van'ın en önce huzura ihtiyacı var. Ardından potansiyeline uygun muhteşem icraatlar. Bu şehirde yaşayan gençlerimizin geleceğine yönelik çalışmalar. Van halkı bize güvensin, inansın ve geleceğini oylasın” diye konuştu.

TAKSİM'DEKİ TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLER

İHA'da yer alan habere göre; Taksim’de yaşanan olayla ilgili de konuşan Osman Nuri Gülaçar, “Dinimizin, namusumuzun ve şerefimizin temelinin ifadesi olan ezanımıza saldıranlar; dinden, namustan ve şereften nasiplenmemiş mahluklardır. Her defasında tüm kutsallarımıza nefretini kusanlar, asla bu topraklarda söz sahibi olamayacak. Dinimize, namusumuza ve şerefimize kasem olsun” ifadelerini kullandı.

Mahalle programlarının ardından merkezde hasta ziyaretlerinde bulunan Gülaçar; önce Hacı Raşit Aksüt’e, daha sonra ise kendi dedesinin kardeşi Şefik Gülaçar’a geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Gülaçar, “Bu dava dua ile ayaklandı dualar ile ayakta kalacak. Dualarını almak üzere değerli büyüğümüz Hacı Beşir Aksüt ve amcamızı evinde ziyaret ettik” şeklinde konuştu.

AK PARTİLİ YENEROĞLU'NDAN İSE SAĞDUYU ÇAĞRISI!

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu ise “Ezanın ıslıklandığı olasılığı ne kadar rahatsız ediciyse, ‘ezana uzanan eller kırılsın’ sloganıyla şiddet dili kullananlar çok daha ürkütücü. Ezanın bu şekilde korunmaya, hele insanları incitmeye ve kaba kuvvetle korkutmaya ihtiyacı yok. Biraz sükûnet ve sağduyu lütfen” çağrısı yaptı.

Söz konusu iddialara yönelik ise muhalefetten peş peşe açıklamalar geldi;

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ak parti 8 Mart Kadınlar günü ezan Van Taksim Osman Nuri Gülaçar

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Şu dini siyasete alet etmeseniz zaten ülke huzur içinde olacak.. Bir kerede yapıcı birleştirici sözleriniz olsun..ayrıca Taksim hassasiyetiniz de farkındayız!!
keşke iki bakara makara sallıyorum dendiğinde de aynı tepkiyi verseydiniz. ama sizin ki podyum müslümanlığı
Hadi len oradan baktınız oylar kaçıyor hemen din sömürüsüne başladınız.Kendilerine hayırları yok boş boş konuşuyorlar
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