Taksim'deki tartışma yaratan görüntülere AK Partili isimden sert tepki: Şereften nasiplenmemiş mahluklar

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Tuşba Belediye Başkan Adayı Salih Akman ve partililerle Kasımoğlu ve Dilimli başta olmak üzere birçok mahalleyi ziyaret etti.

'GELECEK ADINA UMUTLANDIRAN BİR GÜN'

Ziyaretleri esnasında 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Gülaçar, “Meclis çalışmalarımıza ara verdiğimiz ilk günden bu yana Van’da birçok ilçenin yanı sıra yüzden fazla mahalleyi ziyaret ettik. Bugün ki ziyaret programımız Tuşba’ydı. Kasımoğlu Mahallesi’nden başlayarak onlarca mahalleyi ziyaret ettik ve hemşehrilerimizin samimi muhabbetlerine ortak olduk. Gideceğimiz mahallelere 1-2 saat önce haber vermemize rağmen mahalle/köy sakinleri bizleri yollarda karşılıyordu. İnanılmaz coşkulu bir gün ve bizlere şehrin geleceği adına umutlandıran bir gündü” dedi.

'VAN HALKI BİZE GÜVENSİN'

Mahalle ziyaretlerinin ardından toplantılara da katılan Gülaçar, “Van, 31 Mart’ta ak belediyecilikle yeniden buluşacak. Dün projelerinin bir bölümünü açıklayan Büyükşehir Adayımız Necdet Takva'yı dinlemeye gelen Van halkı, projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van'ın en önce huzura ihtiyacı var. Ardından potansiyeline uygun muhteşem icraatlar. Bu şehirde yaşayan gençlerimizin geleceğine yönelik çalışmalar. Van halkı bize güvensin, inansın ve geleceğini oylasın” diye konuştu.