Taksim'e maske takıp ellerinde oyuncak silahla çıktılar! Polisler durdurdu

Taksim Meydanı’nda çığlık ve cadı maskesi takıp kostümlerle dolaşan iki kadın, ellerindeki oyuncak silahla turistleri ve vatandaşları korkuttu.

İNSANLARA OYUNCAK SİLAHLARINI DOĞRULTTULAR

Bağcılar’dan geldiklerini ve kendi aralarında video çektiklerini söyleyen kadınlar, meydanda dolaşan turist ve vatandaşlara oyuncak silahlarını doğrulttu.

SİVİL POLİSLER DURDURDU

Turistleri ve vatandaşları korkutup rahatsız eden iki kadını sivil asayiş ekipleri durdurdu.

Polisin durdurmasıyla maskelerini çıkaran kadınlar, "Video çekiyoruz’’ diyerek kendilerini savundu. Kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

