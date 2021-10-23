Taksim'e pas pas serip 'Burası benim' dedi! İşte tarihin en ilginç dolandırıcısı Sülün Osman'ın hikayesi!

1923-1984 yılları arasında yaşayan Sülün Osman'ın sıra dışı dolandırıcılık öyküsü, yıllar geçse de dilden dile dolaşmış, Yeşilçam filmlerine bile konu olmuştu. Gelin tarihin en sınır tanımaz dolandırıcısı Sülün Osman'ın yaşamına hep birlikte göz atalım...

Sülün Osman lakaplı Osman Ziya Sülün, 1923 yılında İstanbul'da doğdu. Tarihe kazınan ilk dolandırıcılık olayı, 1948 yılında meydana geldi. Sülün Osman, Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırınca, kolay para kazanmanın sihrine kapıldı ve akılalmaz dolandırıcılıklar yaptı.

İstanbul tramvayları, Kız Kulesi, Eminönü ve daha niceleri... Sülün Osman, İstanbul'un tarihi mekanlarını defalarca kez sattı.

Sülün Osman'ın bilinen ilginç öyküsü ise Taksim Meydanı’na paspas sererek 'Burası benim' demesi ve meydandan geçenlerden para almasıydı.

Galata Köprüsü'nü satarken yakalanan Sülün Osman, cezaevine girmiş, olayla ilgili ise ''Kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Kulesi’ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım.'' demişti.

Sülün Osman, yıllar sonra verdiği bir röportajda, bir hacıya cennetten bahçe bile sattığını itiraf etmişti.

Dolandırıcılığı bir hayat tarzı olarak benimsediğini söyleyen Sülün Osman, ''Tövbe ettim. Fakat bazılarının yüzüne baktığımda alınlarındaki yazıyı görünce tövbemi bozdum. Çünkü onların alınlarında, 'Ben enayiyim, gel beni kazıkla' yazıyordu'' yorumuyla duyanları şaşkına çevirmişti.

KONFERANS VERDİ

Sülün Osman ile ilgili şoke eden bir diğer bilgi de, 1962 yılında cezaevinde bulunduğu yıllarda, mahkumlara 'Alınteri ile yaşamak' adında bir konferans vermiş olmasıydı.

Sülün Osman, 1984 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etti ve Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldü...

