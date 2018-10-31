Taksim'in orta yerinde iğrenç olay! 3 kadını taciz edip...

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olay Pazar günü iddialara göre şöyle gerçekleşti. İstiklal Caddesi’nde gezen üç kadın kendilerini taciz ettiği iddiasıyla A.Ç.’den şikayetçi oldu. İstiklal Caddesi’nde görevli olan güven timleri şikayet üzerine harekete geçerek A.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine getirildi. Burada ifadesi alınan şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelinin denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

