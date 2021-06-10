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  4. Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya coplu müdahale

Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya coplu müdahale

10.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de parfüm satmak isteyen seyyar satıcıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Coplu müdahale üzerine çevik kuvvet polisi araya girerek tarafları ayırdı. Zabıtanın coplu müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, 6 Haziran'da öğle saatlerinde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar olarak parfüm satan kişiye müdahale etti.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Seyyar satıcı, zabıtaya karşı çıkarken, görevlilerden biri tekme ve elindeki copla ona müdahale etti. Diğer zabıta memurları da devreye girince çıkan arbedeye Taksim Meydanı'ndaki çevik kuvvet polisleri müdahale edip, tarafları ayırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olunca seyyar satıcı ve zabıtalardan biri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde zabıtanın seyyar satıcıya cop ile vurması ve tekme atması yer aldı.

(DHA)

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