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Taksimetre açmayan sürücüden pes dedirten söz: Müşteri istemiyor

22.12.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Taksimetre açmayan taksici Burak Başel polisin 'neden taksimetre açmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı. Başel, ''Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor'' dedi.

Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücüler cezadan kaçamadı. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 1 sürücüye 144 TL, taksimetre açmayan 1 taksi sürücüsüne ise 652 TL para cezası kesildi. Yolcu seçen bir sürücüye de bin 339 TL cezai işlem uygulanırken 10 gün aracını bağlandı.

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''MÜŞTERİ TAKSİMETRE AÇMAMI İSTEMİYOR''

Taksimetre açmayan taksici Burak Başel, “Kendisi sürekli müşterim. Taksimetre açmamı istemiyor. İsterseniz kendisiyle konuşun. Açmak zorunda olduğumla ilgili fikrim yoktu” dedi. Başel gazetecilerin ''neden cezai işlem uygulanıyor? '' sorusuna ise ''Dostum bilmiyorum'' cevabını verdi.

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''BİZ DÜZGÜN ÇALŞIYORUZ''

Denetimde bir kusuru bulunmayan taksi sürücüsü Remzi Tecik, “Denetimleri çok iyi buluyorum. Taksimetre açmaları lazım. Yolcu seçmemeleri lazım. Biz düzgün bir vaziyette çalışıyoruz. Trafikte onları yakalamamız lazım” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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