Taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı'ya akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan yüzde 11'lik taksi zammı yeni yıl itibari ile geçerli olacak. Yeni yılın ilk gününde de taksiciler, taksimetrelerini ayarlatmak için İBB tarafından belirlenen Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Sabahın ilk saatlerinde araçları ile buraya gelen İstanbul'daki yüzlerce şoför, uzun kuyruklar oluştu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi. Anadolu ve Avrupa yakasındaki taksicilerin tek bir noktada ayarlama yapması ise şoförleri mağdur etti. Taksimetre ayarlarının ayarlama işlemleri yarın da devam edecek.

"SABAH 04.00'TEN BERİ BURADAYIM"

Taksi şoförlerinden Ahmet Diker, saatlerdir beklediğini söyleyerek, "Buradaki yoğunluğun tek sebebi Anadolu yakası araçlarının, Avrupa yakasına gelmesi. Başka hiç bir sebebi yoktur. Bu kalabalığın tek etkeni o. Orada Maltepe meydanında da bu taksilere böyle bir yer ayarlasalardı bu yoğunluk asla olmazdı. Daha öncesinde böyle değildi zaten burası. Gidiyorduk, ofislerinin orada sıraya giriyorduk. Taksimetre ayarlarımızı yaptırıp çıkıyorduk biz. Başka hiç bir şey yok. Ben saat 04.00'ten beri buradayım. Rezil oluyoruz. Su yok, yemek yok, hiç bir şey yok. Sabaha kadar donduk burada" dedi.