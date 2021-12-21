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  4. Taksinin köpeğe çarptığını gören kadın şoka girdi!

Taksinin köpeğe çarptığını gören kadın şoka girdi!

21.12.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ana yolda karşı kaldırıma geçmek isteyen köpeğe hızla gelen taksi çarptı. Kameraya yansıyan anlarda yaşanan kaza sonrası yaralanan köpeği gören bir kadının şok geçirdiği görüldü. Ana yola koşarak köpeğe yetişmek isteyen kadın, çarpmanın olduğu noktada bir süre dizlerinin üzerine çökerek yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı. Köpek ise o anlarda sekerek olay bölgesinden uzaklaştı.

Olay, Mersin-Antalya D 400 karayolunda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle içinden ana yola gelen 2 köpek yolun karşısına geçerken birine, Erdemli istikametine seyir halinde olan taksi çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan köpek yaralı halde bölgeden uzaklaştı, taksici de durmadan yoluna devam etti.

ŞOK GEÇİREN KADIN YERE ÇÖKEREK BİR SÜRE BEKLEDİ

Sağ şeritte park halindeki araçtaki bir kadın ise hemen araçtan inerek olay yerine koştu. Olay karşısında şok geçirdiği tahmin edilen kadının üzüntülü halde bir süre bölgede durup ayrıldığı görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ"

Güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerinde çalışan Ali Altun, köpek sesi duyup kapıdan baktığını belirterek, "Köpek yaralanmış koşuyordu. Bir araçtan kadın inerek köpeğe bakmak için koştu. Köpek yaralı olunca koşarak kaçtı gitti. Daha sonra güvenlik kamerasına baktım bir taksinin köpeğe çarpıp yoluna devam ettiğini gördüm. Yardıma koşan kadın da çok üzülmüştü” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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