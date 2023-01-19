Tam 35 çuval! Sarıyer’de yasa dışı midye avcılığı yapanlara 33 bin 768 para cezası

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı kontrol timi, dün Sarıyer Emirgan önlerinde karadan 4 şahsın yasa dışı karakıllı midye avcılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine yapılan denetimde 35 çuval karakıllı midyenin yasak alanda yasa dışı şekilde kaçak avlanıldığı öğrenildi. Yapılan denetimde, 35 çuval yaklaşık 1 ton civarında karakıllı midye, 1 adet hava kompresörü, 1 adet midye sepeti, 1 çift palet, 2 adet küreğe el konuldu.

33 BİN 768 TL PARA CEZASI

El konulan istihsal malzemeleri ve 35 çuval karakıllı midye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak yediemin limanına teslim edildi. Canlı olan midyeler Sahil Süvenlik ekipleri denize bırakıldı. Kaçak karakıllı midye avcılığı yapan 4 şahsa toplamda 33 bin 768 TL idari para cezası uygulandı. (İHA)





