Tam bir suç makinesi! Hedefinde hastanedeki refakatçiler var

Edinilen bilgiye göre, Edremit Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bekleme salonlarında ve mescitlerde hasta refakatçilerine ait cep telefonları ve cüzdanların çalınması üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hastanenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarının faili tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli, kurulan özel ekip tarafından yapılan fiziki takip sırasında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. 14 ayrı dosyadan aranma kaydı, 7 bin 500 TL adli para cezası ve 2 ayrı suçun firari şüphelisi olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (İHA)



