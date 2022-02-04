HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tam bir suç makinesi! Hedefinde hastanedeki refakatçiler var

Tam bir suç makinesi! Hedefinde hastanedeki refakatçiler var

04.02.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da bir hastanede refakatçilerin cep telefonları ve cüzdanlarının çalınması üzerine Emniyet harekete geçti. Refakatçilerin cüzdan ve cep telefonlarını çalan şahıs, özel ekip tarafından yakalandı. Öte yandan zanlının adeta bir suç makinesi olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinden sonra tutuklandı.

Tam bir suç makinesi! Hedefinde hastanedeki refakatçiler var

Edinilen bilgiye göre, Edremit Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bekleme salonlarında ve mescitlerde hasta refakatçilerine ait cep telefonları ve cüzdanların çalınması üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hastanenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarının faili tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli, kurulan özel ekip tarafından yapılan fiziki takip sırasında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. 14 ayrı dosyadan aranma kaydı, 7 bin 500 TL adli para cezası ve 2 ayrı suçun firari şüphelisi olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

thumbs_b_c_6d39e1a2c68cac20076fe3f48fdf1f1a

112'yi aradı, ambulansta refakat etti... Eşini kendisinin vurduğu ortaya çıktı112'yi aradı, ambulansta refakat etti... Eşini kendisinin vurduğu ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişmeTürkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklama
Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltındaGizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı

14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Yüz binlerce işçinin beklediği haber! Protokol imzalandı

Yüz binlerce işçinin beklediği haber! Protokol imzalandı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

İlginizi Çekebilir

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.