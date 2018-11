"Tam da Türkiye'nin yeni bir hikaye yazmasının sırası"

"Mesajı insana olan her şey önce evrensel bir çıkış yapar. Tıpkı ilahi kitaplarda olduğu gibi. Bir etnik kökene, bir millete değildir, bütün insanlığadır mesaj. Daha sonra eğitim bu toprakların boyasıyla boyanır, çok güzelleşir, çok da millileşir. Tam da bize göre olur. Biz de ondan mutluluk duyarız. Böyle bakmadığımızda içe kapanma, bir akraba evliliği söz konusu olabilir. Bir topluma yapılacak en büyük kötülük o toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir. Ama bir topluma yapılabilecek daha büyük bir kötülük o toplumu kendi kültürüne mahkum etmektir. Mahkumluk ve mahrumluk arasındaki dengeyle bir toplum kendi olgunlaşmasını sürdürebilir."

- "Eğitimde tek bir değişiklik onlarca parametreyi etkiliyor"

Eğitimin bir kurum ve sistem olduğunu ifade eden Selçuk, sistemin çok sayıda alt sistemleri ve bileşenleri bulunduğunu anlattı.

Kavram çerçevesinde alt sistem ve sistemlere bakıldığında her bir alt sistemin birbiriyle bağlantılı olarak birbirini olumlu ya da olumsuz etkilediğini belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin bir dersin saat sayısını bir saat artırdınız, iki bine yakın öğretmen ihtiyacı doğuyor. Diyelim ki okul öncesi eğitimi zorunlu kıldınız, eğitim fakültesinden mezun olanların sayısıyla ilgili problem yaşarsınız ve 17 bin derslik açığınız doğar. Bununla beraber finansman modelini yenilemeniz gerekir. Tek bir değişiklik onlarca parametreyi etkiliyor. O yüzden de biz eğitimde müfredatı değiştirdiğimizde reform yaptık demeyiz. Aslında reform kelimesinin kendisi sağlıklı bir kelime değil. Çünkü içerisinde form geçiyor. Eğitim canı olan bir kurumdur. Canını yitirdiğinde o anı yaşayan bir kurum olmaz ve o donuk ölü dokuya dönüşür eğitim. Müfredat da öyledir. Müfredat da fertten gelen bir kelime olarak her an canlı olan şeye müfredat denir. Canı olmayan bir şeyin can katması da mümkün değildir."