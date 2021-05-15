Koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla uygulanan tam kapanma kararının sonuna gelindi. 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlar tarafından gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma 19 Mayıs’a uzayacak mı? İşte, detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs saat 05.00'da sona ermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının akıbeti ise Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılması konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

