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Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma 19 Mayıs’a uzayacak mı?

15.05.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından 29 Nisan itibari ile başlayan tam kapanma kararının son saatlerine girildi. 19 Mayıs'a uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olan tam kapanma kararı hakkında vatandaşlar arama motorları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma 19 Mayıs’a uzayacak mı? İşte, ayrıntılar...

Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma 19 Mayıs’a uzayacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla uygulanan tam kapanma kararının sonuna gelindi. 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlar tarafından gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma 19 Mayıs’a uzayacak mı? İşte, detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs saat 05.00'da sona ermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının akıbeti ise Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılması konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı tam kapanma

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