Tam kapanma gelecek mi, tam kapanma ne zaman olacak gibi sorular Ramazan ayının gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nda 9 gün tam kapanma olacağı iddiası en çok araştırılan konular arasında. Peki Tam kapanma ne zaman olacak? Tam kapanma olacak mı?

TAM KAPANMA OLACAK MI?

AHEF 2. Başkanı Eryazğan, “Ya en az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor. Okulları da aşılama için kullanalım” çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, geçtiğimiz günlerde şu açıklamada bulundu; "Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bulaşıcılığın daha da arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Bulaşıcılığın çok arttığı pikten bahsediyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız.''

TAM KAPANMA NE ZAMAN OLACAK?

Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu ile ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı veya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi. Vaka oranlarının durumu bayramda uygulanacak kısıtlamaları da netleştirecek.