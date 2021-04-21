Tam kapanma gelecek mi, tam kapanma ne zaman olacak gibi sorular Ramazan ayının gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'nda 9 gün tam kapanma olacağı iddiası en çok araştırılan konular arasında. Peki Tam kapanma ne zaman olacak? Tam kapanma olacak mı?
AHEF 2. Başkanı Eryazğan, “Ya en az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor. Okulları da aşılama için kullanalım” çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, geçtiğimiz günlerde şu açıklamada bulundu; "Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bulaşıcılığın daha da arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Bulaşıcılığın çok arttığı pikten bahsediyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız.''
Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu ile ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı veya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi. Vaka oranlarının durumu bayramda uygulanacak kısıtlamaları da netleştirecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuştu:
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.